"И так большая нагрузка на граждан". Козак объявил, что вопрос о дифференцированных тарифах закрыт

Вопрос о введении дифференцированных тарифов на электроэнергию для граждан закрыт. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Козак, общаясь с журналистами на полях совещания в Сабетте. По его словам, главная причина отмены обсуждения этого вопроса - повышенная финансовая нагрузка на граждан. Он отметил, что отложили без конкретного срока, когда к этому вопросу можно будет вернуться.

Козак заявил, что Правительство РФ намерено сосредоточиться на реализации других мер по повышению эффективности работы электросетевого комплекса. "Это и перекрестное субсидирование между промышленными потребителями, это вопросы, связанные с необоснованным, избыточным резервированием мощности, которое не используется, у нас — это катастрофа просто", — перечислил чиновник.

Он объяснил, что добросовестные потребители, зарезервировавшие и использующие эту сетевую мощность, на 100 млрд рублей субсидируют тех, кто зарезервировал сетевую мощность с запасом, но не использует ее. "А это хозяйство приходится содержать "Россетям". Это оказывает существенное давление на тариф", — подчеркнул Козак.

"Это и вопросы, связанные с подключением — там тоже есть перекосы, когда одни потребители субсидируют других", — привел вице-премьер другой пример.

По его словам, решение этих вопросов позволит снизить непроизводственные издержки электросетевых компаний, передает Интерфакс.

"Попробуем давление на тарифы на электроэнергию за счет этих мер снизить. Что касается дифференциации тарифов в зависимости от объема потребления — пока воздержимся от таких решений", — заключил вице-премьер.

Ранее против введения социальных норм потребления электроэнергии выступал, в частности, глава Минстроя РФ Владимир Якушев.

"Предложения такие есть, они обсуждаются на площадках правительства, но позиция нашего министерства — больше нет, чем да. С этой позицией мы принимаем участие на всех консультационных площадках", — говорил министр на "правительственном часе" в Госдуме.