Аллигаторы вмерзли в лед в национальном парке США

В национальном парке Shallotte River Swamp Park, штат Северная Каролина, аллигаторы вмерзли в лед. Видео с зимующими рептилиями опубликовало издание The Charlotte Observer.

На кадрах видно, что животные находятся в замерзшей воде, предусмотрительно оставив над поверхностью ноздри, передает РИА Новости.

Как рассказал управляющий парком Джордж Говард, аллигаторы чувствуют, когда наступает момент замерзания воды, и замирают. По его словам, рептилии погружаются в состояние, подобное зимней спячке.

Добавим, что ранее в США замерз Ниагарский водопад.