"Смерч перевернул автобус, подхватил трап и швырнул в самолет". Аэропорт Антальи пострадал от урагана

На аэропорт Антальи налетел смерч, есть пострадавшие. По данным губернатора провинции Анталья Мюнира Каралоглу, повреждена аэропортовая техника.

Глава региона сообщил, что ураган перевернул автобус, который подвозил пассажиров к самолету, подхватил трап и швырнул его в самолет, повредив обшивку. Пострадали 12 человек.

Он добавил, что аэропорт продолжает работать в штатном режиме, несмотря на ЧП, передает РИА Новости.