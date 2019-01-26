4 линия Ямал-СПГ будет отечественной. Импортозамещение и локализацию обсудил с промышленниками Козак

Четвертую линию Ямал-СПГ накануне обсудил в Сабетте вице-премьер Дмитрий Козак с двумя десятками промышленников. Линия станет первой, работающей на отечественном оборудовании. Локализации и было посвящено совещание. По словам Козака, под реализацию этого проекта уже заключено порядка 60 договоров с российскими производителями, сейчас строительство линии начато, завершить его планируется в текущем году.

Также на совещании обсудили реализацию проекта завода Арктик СПГ-2. Ввести его в эксплуатацию планируется к 2023 году. Для завода поставлена задача - достичь показателя не менее 70-80% оборудования, произведенного на российских заводах.

Решено пересмотреть стандарты на оборудование по производству СПГ в России. Это позволит замещать комплектующие импортного производства, а если российская продукция сможет конкурировать по качеству - есть вероятность её продажи на экспорт, передает Вести-Ямал.

"В конечном итоге задача — производить продукцию, спрос на которую не будет ограничен рынком РФ. Это нецелесообразно. Мы хотим работать на долгосрочную перспективу", — подчеркивает заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак.