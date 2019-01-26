В новом iPhone может быть датчик газа

Apple запатентовала газоанализатор для iPhone - документ обнаружили в сети. Это значит, что новый смартфон компании, возможно, будет оснащен датчиком утечки газа.

По тексту патента можно судить, что газовый анализатор сможет обнаружить превышение в воздухе монооксида углерода, диоксида азота, двуокиси серы, метана и окиси азота. Многие из этих соединений входят в состав бытового газа.

Как предположили эксперты, устройство может заменить собой домашние датчики по обнаружению газовых утечек. Например, обнаруживший повышенную концентрацию iPhone сможет не только оповестить об этом пользователя, но и вызвать бригаду газовой службы, мечтает Life.