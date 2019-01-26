Remove before flight. С вылетающего в Индию самолета в Шереметьево забыли снять блокировку шасси

Самолет, следовавший рейсом Москва - Дели, вынужденно вернулся в аэропорт вылета Шереметьево из-за проблем с шасси. Известно, что речь идет о судне Airbus A330.

После взлета командир связался с вышкой и сообщил, что возникли проблемы - шасси невозможно убрать. Диспетчер принял решение вернуть самолет на землю. Борт выработал топливо и приземлился в Шереметьево.

Во время осмотра на земле выяснилось, что по какой-то причине техники на аэродроме не сняли с опор шасси самолета страховочные механизмы и выпустили самолет в рейс, передает Интерфакс