26 Января 2019
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131 рейс отменен, 151 - задержатся. Аэрофлот скорректировал расписание из-за непогоды в Москве

Авиакомпания Аэрофлот опубликовала внушительный список рейсов, расписание которых изменилось по вине непогоды. На сайте компании можно проверить время вылета своего рейса.

Всего речь идет об отмене 68 рейсов на 26 января, 63 на 27. Изменено время вылета для 55 самолетов сегодня и 96 - завтра.

Оповещение пассажиров проводится через центр информации и бронирования. Прибывшие на регистрацию будут обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами Аэрофлота, говорится в сообщении компании.

Узнать дополнительную информацию можно по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования Аэрофлота: +7-495-223-5555 (Москва), 8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный), *555 (бесплатно для мобильных телефонов) или в офисах собственных продаж авиакомпании.

 

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131 рейс отменен, 151 - задержатся. Аэрофлот скорректировал расписание из-за непогоды в Москве

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Теги: погода, задержка рейса, отмена рейса, аэрофлот



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