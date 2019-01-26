26 Января 2019
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Общество Центральный ФО

Москву накрыло снегом

Субботний снегопад в Москве обещает побить рекорд. Росгидромет прогнозирует количество осадков, какого не было последние 68 лет.

Рекорд снегопада конкретно для 26 января был установлен в 1999 году и составляет 9,1 мм. 

 

МЧС ранее распространило экстренное предупреждение о том, что метель и сильный ветер ожидаются в Москве и Подмосковье в ближайшие часы.

В свою очередь, городские службы Москвы заявили о своей готовности в выходные к снегопадам. Круглосуточно будут работать порядка 9 тыс. единиц снегоуборочной техники. Московская железная дорога также перешла на усиленный режим работы. Дополнительные меры направлены на обеспечение безопасности и надежности перевозок как на радиальных линиях железной дороги, так и на Московском центральном кольце, передает ТАСС.

 

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Москву накрыло снегом

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Теги: снег, москва, рекорд



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