Москву накрыло снегом

Субботний снегопад в Москве обещает побить рекорд. Росгидромет прогнозирует количество осадков, какого не было последние 68 лет.

Рекорд снегопада конкретно для 26 января был установлен в 1999 году и составляет 9,1 мм.

МЧС ранее распространило экстренное предупреждение о том, что метель и сильный ветер ожидаются в Москве и Подмосковье в ближайшие часы.

В свою очередь, городские службы Москвы заявили о своей готовности в выходные к снегопадам. Круглосуточно будут работать порядка 9 тыс. единиц снегоуборочной техники. Московская железная дорога также перешла на усиленный режим работы. Дополнительные меры направлены на обеспечение безопасности и надежности перевозок как на радиальных линиях железной дороги, так и на Московском центральном кольце, передает ТАСС.