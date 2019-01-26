Угроза взрыва на горящих танкерах в Черном море сохраняется. Из охлаждают

Сохраняется угроза взрыва на горящих танкерах в Черном море. Корабли "Маэстро" и "Канди" горят с 21 января.

Чтобы снизить вероятность взрыва, танкеры охлаждают. Оба судна стоят на якоре и продолжают гореть.

Напомним, пожар на танкерах произошел в момент перекачки топлива, в это время в баках обоих судов было по 4,5 тыс. тонн топлива. На борту "Канди" находились 17 человек, из них девять - граждане Турции, восемь - Индии, на борту "Маэстро" находились 15 человек, в том числе граждане Турции и Индии. Спасти удалось 12 человек, найдены тела десяти, передает ТАСС.