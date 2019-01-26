Reuters сообщает о бойцах ЧВК в Венесуэле, Каракас опровергает

Агентство Reuters сообщило о прибытии военных из частной армии в Венесуэлу через Кубу. По данным источников агентства, число военных может достигать 400 и они прибыли чартерными рейсами. По другим данным, часть группы находилась в стране еще с выборов в мае 2018.

Reuters предполагает, что речь может идти о ЧВК Вагнера, которая ранее упоминалась в связи с конфликтами на Украине и Сирии

В Кремле отказались комментировать это сообщение, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у него нет такой информации, сообщает The Insider.

Посол России в Каракасе Владимир Заемский между тем заявил, что сообщения об иностранных военных наемниках - "утка", сообщается в Telegram-канале издания RT.