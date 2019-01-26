Олимпийская чемпионка Загитова оказалась второй на Чемпионате Европы

Российская фигуристка Алина Загитова, ставшая второй на чемпионате Европы, решила радоваться и "серебру".

"Хочу извиниться перед всеми за свой неудачный прокат. Место в тройке — это хорошо. Что я стала второй — тоже хорошо. Могло не быть и этой серебряной медали. Я радуюсь тому, что есть, но всегда хочется быть лучше", - заявил олимпийская чемпионка в интервью телеканалу МАТЧ.

По словам юной фигуристки, после ЧЕ она вернется к тренировкам, будет готовиться к Чемпионату мира в Японии."Я пробовала риттбергер и флип из четверных прыжков. Но пока моя цель — чистые прокаты программ. Когда это получится, я буду очень рада. Я для себя сама — главная соперница", - заявила Загитова.

Выступление Загитовой началось неплохо. Фигуристка попадала в музыкальные акценты перед началом прыжковой части, а затем чисто исполнила двойной аксель. После этого все пошло хуже - тяжелое приземление на тройном лутце обернулось падением на тройном тулупе. Затем была короткая передышка в виде уверенных двойного акселя и тройного сальхова, за которыми снова последовали ошибки.

На разминке перед началом выступления олимпийская чемпионка несколько раз чисто исполнила каскад из тройного лутца и тройного риттбергера, однако когда спортсменка стала заезжать на данный элемент, уверенности в том, что он удастся, не было. Лутц обернулся сильным недокрутом и понижением до двойного, риттбергер Загитова делать и вовсе не стала. Положение надо было спасать, и варианты, благодаря которым результат можно было бы незначительно улучшить, у спортсменки оставались.

Она попыталась сделать каскад, добавив риттбергер к сольному тройному флипу, однако тот вышел недокрученным, а риттбергер - одинарным. Заключительную прыжковую комбинацию фигуристке также не удалось выполнить чисто, поэтому четыре из семи прыжковых элементов в произвольной программе олимпийской чемпионки вышли "на минус", пишет ТАСС. Зрители поддержали фигуристку и закидали лед игрушками, среди которых был огромный красный медведь. В интервью Матчу фигуристка призналась, что заберет его домой.

Победительницей турнира стала россиянка Софья Самодурова.