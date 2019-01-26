26 Января 2019
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Общество

Ведомство Кобылкина переписало регионы с самым грязным воздухом. Свердловская область в топе антирейтинга

Министерство природных ресурсов и экологии России, которое возглавляет бывший губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин, составило список регионов с серьезным загрязнением воздуха. В топ-10 вошла и Свердловская область.

В докладе Министерства сообщается, что наибольшую опасность несет в себе воздух Забайкальского края. Далее по списку идут Хакасия, Мурманская область, Красноярский край, Ленинградская область, Москва, Сахалинская, Кемеровская, Волгоградская и Свердловская области.

Отмечается, что заборы проведены в 2017 году и речь идет о превышении загрязнения в атмосфере на 5 ПДКсс (среднесуточная предельно допустимая концентрация).

RT напоминает, что ранее был составлен экологический рейтинг регионов России по итогам осени 2018 года. Так, регионами с самой благополучной экологической обстановкой стали Тамбовская область, Алтайский край и Республика Алтай.

В 2017 году в Минприроды назвали самые загрязнённые города России. В топ-20 списка попали Биробиджан, амурский Благовещенск, Братск, Зима, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск.

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Ведомство Кобылкина переписало регионы с самым грязным воздухом. Свердловская область в топе антирейтинга

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Теги: воздух, загрязнение, минприроды



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