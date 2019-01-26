Шведская журналистка немецкой газеты заявила, что Россия не должна героизировать блокадников

Журналистка немецкой газеты осчастливила мир своей трактовкой блокады Ленинграда. Она упрекнула российские власти в проведении торжеств по случаю очередной годовщины снятия блокады.

Зильке Бигальке, автор материала, опубликованного в Süddeutsche Zeitung, предлагает называть 900 дней блокады - актом геноцида, а не проявления героизма и противостояния немецким захватчикам.

Понятие "геноцид" России "подвергли цензуре", продолжает она. "В противном случае властям города, вероятно, пришлось бы гораздо раньше задаться вопросом, почему тогда они так мало сделали для жителей. И российские историки, возможно, уже гораздо раньше спорили бы о том, можно ли было предотвратить катастрофу. Готов ли был Сталин пожертвовать этими человеческими жизнями почти так же легкомысленно, как и его противники. Вопрос, который редко задается, потому что в России до сих пор есть люди, которые почитают Сталина", - пишет автор.

При этом в Германии, по ее словам, долгое время вообще не вспоминали о блокаде Ленинграда, "одном из самых чудовищных преступлений Вермахта".

"Жертвы блокады - как хотели бы на это смотреть - отдали свою жизнь за победу российского народа. Как будто таким образом была бы оправдана их смерть, как будто бы они умирали от голода добровольно. Это умаляет случившееся, и это опасно", - заключает Бигальке.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, но ее полного снятия ленинградцам пришлось ждать еще целый год - до 27 января 1944 года. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. На Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода, напоминает РИА Новости.

Добавим, что Зильке Бигальке родилась в 1983 году, это сотрудник Süddeutsche Zeitung из Стокгольма. В Кельне она изучала политику и экономику, и во время учебы посещала кельнскую школу политико-экономических журналистов. В 2011 году она поступила в Южногерманскую газету, с начала 2014 года является корреспондентом Швеции, Норвегии, Дании, Финляндии и Исландии.