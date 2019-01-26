Трамп разблокировал правительство. Временно

Шатдаун американского правительства приостановлен до 15 февраля после 35 дней блокирования работы госорганов. Служащим выплатят зарплату, которую они пропустили как минимум один раз.

Для временной отмены шатдауна руководство страны сработало максимально слаженно - в 22.00 мск президент США Дональд Трамп объявил о договоренности с Конгрессом. Документ он подписал при закрытых дверях. Уже в 01.00 мск инициатива была поддержана Сенатом, а двумя часами позднее прошла одобрение Палаты представителей. Таким образом, к концу рабочего дня в пятницу шатдаун был снят.

Постоянный же бюджет так дружно провести не смогли, причем ни вариант республиканцев, в котором заложены расходы на строительство Великой мексиканской стены, ни вариант демократов, таких ассигнований не предусматривающий. Оба проекта не вышли на окончательное голосование, передает ТАСС.

"Шатдаун", или приостановка работы федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств, продолжался в США с 22 декабря. Без финансирования на протяжении 35 дней оставалась примерно четверть правительства, в частности, Госдепартамент, министерства финансов, торговли и внутренней безопасности. Произошло это из-за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе не удалось согласовать параметры госбюджета, в который Трамп и республиканцы в ультимативном порядке хотят включить свыше $5,7 млрд на сооружение физического барьера на границе с Мексикой.