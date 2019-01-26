26 Января 2019
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Армия и ВПК За рубежом

Американские военные спутники совершают активные маневры

Американские военные спутники GSSAP, предназначенные для контроля космического пространства в интересах США, совершают интенсивные перемещения на орбите. Передвижение объектов отследил Аэрокосмический научный центр.

Четыре спутника программы GSSAP, выведенные на орбиту в 2014-16 годах, совершили множество маневров в последнее время. Один из них, например, в 2018 году, сделал более 400 передвижений. Известно, что спутники наблюдатели сходились с военным связным космическим аппаратом MUOS-5, с американским военным спутником WGS-4.

При этом летом 2018 года помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями Илем Поблет обвинила Россию в испытаниях маневрирующих спутников. Она назвала поведение запущенного Россией в октябре 2017 года спутника-инспектора "ненормальным" для этой категории аппаратов, предположив, что это мог быть противоспутниковый аппарат, передает РИА Новости.

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Американские военные спутники совершают активные маневры

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Теги: военный спутник, сша, маневры



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