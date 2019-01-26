Золото бунта. Англия отказалась вернуть Венесуэле слитки, хранящиеся в банке

Президенту Венесуэлы Николасу Мадуро не удалось получить золото, которое хранится в Банке Англии. Глава государства делал заявку на $1,2 млрд в слитках, однако, Британия отказалась выполнить эту просьбу под давлением США, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои неназванные источники. По этим данным, в переговорах со стороны США принимали участи госсекретарь США Майк Помпео и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

По информации агентства, на которую ссылаются российские СМИ, американские чиновники рассчитывают передать "наследство" в виде венесуэльского золота Хуану Гуаидо, который накануне пытался захватить власть в стране и которого глава Штатов Дональд Трамп моментально признал президентом.

Венесуэла хранит в иностранных резервах порядка $8 млрд. Ранее Каракас пытался вернуть в казну золото на 550 млн из английского банка, поскольку предполагал, что они могут попасть под санкции, однако операция затянулась из-за бумажной волокиты и не была осуществлена. Тогда шла речь о 14 тоннах драгметалла в слитках.