25 Января 2019
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Происшествия Уральский ФО

"Не по делу о взрыве дома". В МВД объяснили задержание гражданина Киргизии в Магнитогорске

Задержанный в Магнитогорске гражданин Киргизии Хуснидин Зайнабидинов не проверяется на причастность к взрыву в жилом доме, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По её словам, мужчина находится в международном розыске по инициативе своего государства за "участие в массовых беспорядках в городе Ош в июне 2010 года".

"Опубликованная в некоторых СМИ информация о том, что Хуснидин Зайнабидинов проверяется полицией на причастность к обрушению подъезда жилого дома в городе Магнитогорске 31 декабря 2018 года, не соответствует действительности", — цитирует представителя полиции "РИА Новости".

Задержанный будет находиться под стражей до принятия решении о том, стоит ли его экстрадировать.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в результате взрыва газа и обрушения подъезда дома по улице Карла Маркса в Магнитогорске погибли 39 человек. Ранее стало известно, что на расселение будет выделено полмиллиарда рублей.

дом в Магнитогорске, разбор 7 и 8 подъездов(2019)|Фото: Накануне.RU

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"Не по делу о взрыве дома". В МВД объяснили задержание гражданина Киргизии в Магнитогорске

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Теги: Магнитогорск, взрыв дома, задержание, МВД



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