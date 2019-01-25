"Не по делу о взрыве дома". В МВД объяснили задержание гражданина Киргизии в Магнитогорске

Задержанный в Магнитогорске гражданин Киргизии Хуснидин Зайнабидинов не проверяется на причастность к взрыву в жилом доме, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По её словам, мужчина находится в международном розыске по инициативе своего государства за "участие в массовых беспорядках в городе Ош в июне 2010 года".

"Опубликованная в некоторых СМИ информация о том, что Хуснидин Зайнабидинов проверяется полицией на причастность к обрушению подъезда жилого дома в городе Магнитогорске 31 декабря 2018 года, не соответствует действительности", — цитирует представителя полиции "РИА Новости".

Задержанный будет находиться под стражей до принятия решении о том, стоит ли его экстрадировать.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в результате взрыва газа и обрушения подъезда дома по улице Карла Маркса в Магнитогорске погибли 39 человек. Ранее стало известно, что на расселение будет выделено полмиллиарда рублей.