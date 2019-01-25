Кремль: Власти Венесуэлы не просили помощи у Москвы

Венесуэльские власти не просили у Москвы какой-либо помощи в связи с попыткой переворота в стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 23 января председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы и так называемый лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя и.о. президента вместо Николаса Мадуро, недавно возглавившего латиноамериканское государство во второй раз и не признанный Организацией американских государств и Вашингтоном. Российский лидер Владимир Путин ранее выразил поддержку Мадуро и осудил внешнее вмешательство в дела Венесуэлы.

По информации "РИА Новости", Песков отметил, что телефонный разговор глав государств состоялся по инициативе Москвы, и Мадуро поблагодарил российскую сторону за принципиальную позицию. В свою очередь, Путин, по словам пресс-секретаря Кремля, подчеркнул, что "деструктивное внешнее вмешательство грубо попирает основополагающие нормы международного права".