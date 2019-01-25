Работникам уральского предприятия в сфере добычи полезных ископаемых систематически не платили зарплату

В Реже ведётся расследование в отношении экс-директора ООО "Экопром" по факту невыплаты заработной платы сотрудникам. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

По версии следствия, в период работы на указанной должности систематически не выплачивала зарплату работникам предприятия, расположенного в посёлке Озёрном. В итоге часть работников были вынуждены уволиться из организации и обратиться за помощью в защите своего конституционного права в городской отдел СК.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о принятии мер обеспечительного характера для последующего возмещения ущерба работникам "Экопрома". Расследование продолжается.