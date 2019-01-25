25 Января 2019
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Общество Свердловская область Уральский ФО

Работникам уральского предприятия в сфере добычи полезных ископаемых систематически не платили зарплату

В Реже ведётся расследование в отношении экс-директора ООО "Экопром" по факту невыплаты заработной платы сотрудникам. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

По версии следствия, в период работы на указанной должности систематически не выплачивала зарплату работникам предприятия, расположенного в посёлке Озёрном. В итоге часть работников были вынуждены уволиться из организации и обратиться за помощью в защите своего конституционного права в городской отдел СК.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о принятии мер обеспечительного характера для последующего возмещения ущерба работникам "Экопрома". Расследование продолжается.

реж стела(2010)|Фото: Накануне.ru

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Работникам уральского предприятия в сфере добычи полезных ископаемых систематически не платили зарплату

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Теги: СКР, Реж, Экопром, зарплата, невыплата зарплаты



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