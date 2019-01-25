МЭР: Рост ВВП России составил 2% в 2018 году

Российский ВВП за прошедший год вырос на 2%, заявил глава Минэкономразвития (МЭР) Максим Орешкин.

"Наша оценка роста в 2018 году — 2%", — передаёт "Интерфакс" его слова, сказанные телеканалу Bloomberg TV в рамках Давосского форума.

Министр подчеркнул, что экономике РФ за последние несколько лет удалось добиться "устойчивого и стабильного роста".

При этом он также отметил замедление роста ВВП до 1,3% в текущем году из-за замедления глобального экономического роста и повышения ставки НДС. Глава МЭР уточнил, что это объяснялось необходимостью решения экономических задач в долгосрочной перспективе.

Как ранее сообщало Накануне.RU, по данным Международного валютного фонда (МВФ) рост российской экономики в 2018 г. составил 1,7%, а в 2019-2020 гг. составит 1,6% и 1,7%.