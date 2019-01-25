25 Января 2019
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Происшествия Челябинская область Уральский ФО

После смерти девочки в больнице Копейска возбудили уголовное дело

Следователи Челябинской области возбудили уголовное дело после смерти девятилетней девочки в больнице, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

Напомним, трагедия произошла 2 января в одной из больниц Копейска. Родители девочки обратились с заявлением в правоохранительные органы с просьбой провести проверку.

"По результатам проведенной проверки по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.109 (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", - говорится в сообщении.

С помощью судмедэкспертизы будет установлена причина смерти ребенка.

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После смерти девочки в больнице Копейска возбудили уголовное дело

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Теги: Челябинская область, больница, девочка, гибель, СКР



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