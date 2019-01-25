Парламент Греции ратифицировал договор о переименовании Македонии

Парламент Греции одобрил соглашение о переименовании бывшей югославской республики Македония в Республику Северная Македония.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, всенародное голосование по данному вопросу в балканской стране состоялось 30 сентября. Переименование стало одним из условий для заключения соглашения с Афинами, которое, в свою очередь, станет пропуском для Скопье в НАТО и Евросоюз. Всё это вызвало массовое недовольство в Греции. Так, ранее сегодня стало известно о задержании не менее 133 человек во время митинга возле парламента южноевропейской страны.

С ратификацией соглашения премьер-министра Греции Алексиса Ципраса поздравил глава правительства Македонии Зоран Заев.

"Совместно с нашими народами мы одержали историческую победу, — написал он в Twitter. — Да здравствует Преспанское соглашение! Пусть мир и прогресс на Балканах и в Европе будут вечными".