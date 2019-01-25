Сергей Коблов возглавит ЦНИИмаш

Сергей Коблов выиграл конкурс на должность генерального директора ЦНИИмаш, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Роскосмоса".

"Комиссия под председательством и. о. заместителя генерального директора по ракетно-космической промышленности госкорпорации Ивана Харченко признала победителем конкурса на замещение должности генерального директора ФГУП "ЦНИИмаш" Сергея Коблова, который будет назначен на должность генерального директора предприятия", - говорится в сообщении.

Николай Севастьянов, который руководил предприятием с 26 сентября 2018 года по 24 января 2019 года, возглавил РКК "Энергия".