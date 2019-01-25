Американским гражданам рекомендовали покинуть Венесуэлу

Американским гражданам рекомендовали покинуть Венесуэлу из-за обострения ситуации. Такой призыв содержится в сообщении Госдепа США в Twitter.

Читайте также: Китай осудил вмешательство США в дела Венесуэлы

"Гражданам США, которые находятся в Венесуэле или путешествующим по ней, следует рассмотреть возможность уехать из страны. Коммерческие рейсы по-прежнему доступны", - говорится в заявлении ведомства.

Также граждан США предупредили, что у американских властей ограниченные возможности для оказания экстренной помощи.

Как сообщало Накануне.RU, ранее стало известно, что Вашингтон отзывает часть дипломатов из посольства в Каракасе.

Напомним, президент Венесуэлы Николас Мадуро уже разорвал дипломатические отношения с США и заявил, что американские дипломаты должны покинуть Каракас в течение 72 часов. Однако Госдеп не признал полномочий Мадуро и заявил, что американские дипломаты намерены остаться в Венесуэле.

Напомним, в январе президент Боливарианской республики Николас Мадуро во второй раз возглавил пост руководителя страны, однако его легитимность не была признана Организацией американских государств, а также в США.

23 января председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы и так называемый лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя и.о. президента. Мадуро заявил о государственном перевороте, устроенном Вашингтоном.