В НАТО пригрозили мерами военного характера за несоблюдение ДРСМД

НАТО может выработать меры военного характера в ответ на прекращение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в декабре госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон остановит свои обязательства по ДРСМД, если российская сторона за 60 дней не вернётся к его исполнению. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала такие обвинения "беспочвенными" и "ничем не подкреплёнными". В начале этого месяца Столтенберг заявил о "последнем шансе" Москвы вернуться к соблюдению договора.

Как передаёт "РИА Новости", генсек НАТО обозначил "фокус" альянса на данный момент — "вернуть РФ в соблюдение" ДРСМД. При этом он не стал рассуждать о том, каким будет результат этого процесса.

Столтенберг также добавил, что НАТО продолжит работу над эффективным контролем за вооружениями.