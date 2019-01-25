Киев считает, что Россия "все равно" заключит контракт на транзит газа через Украину

Россия неизбежно подпишет с Киевом новый контракт на транзит газа в Европу. Об этом сказала заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко в эфире канала UMN.

Она уверена, что до 1 января 2020 года Россия не успеет построить газопровод "Северный поток-2".

"Им все равно придется каким-то образом транспортировать свой газ в Европу. Это понимают европейцы, это понимают россияне, это понимаем мы", - сказала она.

Бойко также думает, что Россия "затягивает" заключение контракта.

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный подчеркнул, что "на Украине готовы только к ультиматумам, что сужает возможности переговорного процесса".

"Это большая ошибка с их стороны. Но, видимо, такая позиция необходима для внутренней политики и поддерживается", - сказал он RT.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что вопрос заключается прежде всего в деталях нового соглашения, поскольку Россия в принципе готова прокачивать некоторый объем газа в Европу через Украину.

Отметим, что позиция Киева состоит в том, что поскольку Россия качала газ через ее территорию раньше, то должна и дальше это делать или же заплатить за отказ использовать украинскую ГТС на полную мощность. То есть Украина хочет, чтобы Россия компенсировала обесценивание ее ГТС.