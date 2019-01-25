Киев считает, что Россия "все равно" заключит контракт на транзит газа через Украину

25 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Населению готовят новое пенсионное одурачивание

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика В России В бывшем СССР Украина

Киев считает, что Россия "все равно" заключит контракт на транзит газа через Украину

Россия неизбежно подпишет с Киевом новый контракт на транзит газа в Европу. Об этом сказала заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко в эфире канала UMN.
Читайте также:

Она уверена, что до 1 января 2020 года Россия не успеет построить газопровод "Северный поток-2".

"Им все равно придется каким-то образом транспортировать свой газ в Европу. Это понимают европейцы, это понимают россияне, это понимаем мы", - сказала она.

Бойко также думает, что Россия "затягивает" заключение контракта.

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный подчеркнул, что "на Украине готовы только к ультиматумам, что сужает возможности переговорного процесса".

"Это большая ошибка с их стороны. Но, видимо, такая позиция необходима для внутренней политики и поддерживается", - сказал он RT.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что вопрос заключается прежде всего в деталях нового соглашения, поскольку Россия в принципе готова прокачивать некоторый объем газа в Европу через Украину.

Отметим, что позиция Киева состоит в том, что поскольку Россия качала газ через ее территорию раньше, то должна и дальше это делать или же заплатить за отказ использовать украинскую ГТС на полную мощность. То есть Украина хочет, чтобы Россия компенсировала обесценивание ее ГТС.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Киев считает, что Россия "все равно" заключит контракт на транзит газа через Украину

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, газ, транзит



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 57

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети