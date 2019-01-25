Более пяти тысячам сотрудников "Трансаэро" выплачена задолженность по зарплате

Более пяти тысячам работникам авиакомпании "Трансаэро" выплачены задолженность по заработной плате и иные выплаты. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

Напомним, перевозчик прекратил полёты осенью 2015 года, когда Росавиация отозвала у компании сертификат эксплуатанта. Иски о банкротстве перевозчика подали Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ24 и Федеральная налоговая служба. Позднее в Минтрансе заявили, что восстановление полетов авиакомпании невозможно. В конце августа по решению суда был заочно арестован экс-гендиректор "Трансаэро" Александр Бурдин, обвиняемый в невыплате зарплат.

По информации пресс-службы СК, предварительным следствием установлено, что бывший глава компании в период с 4 марта по октябрь 2016 г., имея реальную финансовую возможность для осуществления выплат выходного пособия, среднего месячного заработка на период трудоустройства и задолженности по компенсационным выплатам за разъездной характер, действуя из личной заинтересованности, расходовал денежные средства организации по своему усмотрению, в том числе и на выплаты зарплаты себе в полном объёме.

Общая сумма долга перед сотрудниками составила около 677 млн рублей.

По результатам проведённой следственной работы удалось добиться установления преимущественного погашения задолженности. Таким образом, 5 тыс. 953 бывших работника "Трансаэро" было выплачено в сумме 625 млн руб.

Следствием принимаются исчерпывающие меры для полного восстановления трудовых прав граждан и погашения оставшейся задолженности.