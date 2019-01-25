Начальника ОМВД подмосковного Чехова не стали арестовывать

Суд в Москве не стал арестовывать главу полиции подмосковного Чехова. Об этом сообщили в пресс-службе Бабушкинского суда Москвы, передает "Интерфакс".

Силовику, согласно решению суда, запретили определенные действия на два месяца - до 23 марта.

Как сообщало Накануне.RU, в рамках расследования уголовных дел по фактам получения взяток его подчиненными, в жилище у высокопоставленного полицейского проведен обыск. Там был обнаружен пистолет системы ПМ со снаряженным магазином, в котором имелись четыре патрона. При этом номерные обозначения на пистолете были спилены. После этого было возбуждено дело по статье о незаконном обороте оружия, а начальника ОМВД Чехова задержали.