Борьба за прозрачность рынка грузоперевозок обернулась кризисом в отрасли

Дальнобойщики юга России объявили забастовку. В акции участвует водители из Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского края. Координатор проектов ассоциации "Дальнобойщик" Валерий Войтко рассказал Накануне.RU, что бастует несколько сотен дальнобойщиков, которые перевозят зерно. По его словам, они просто оставляют свои автомобили возле мест, где производится погрузка, у элеваторов, и отказываются от ехать.

"Ведомости" цитируя руководитель ростовского отделения "Грузавтотранса" Александра Типикина пишут, что забастовка сорвала южных портах России отгрузку около 90 тонн зерна. Это 4% от месячных экспортных поставок. При этом еще на прошлой недели национальная ассоциация грузового автотранспорта "Грузавтотранс" сообщила в открытом письме Владимиру Путину по "критической ситуации" в сфере перевозок. Водители писали, что грузоотправители вынуждают их незаконно перегружать свои автомобили, а тарифы на перевозки при этом настолько низкие, что не позволяют оплачивать даже содержание грузовиков.

Координатор "Межрегионального Профсоюза водителей профессионалов" Александр Котов рассказывает Накануне.RU, что причиной кризиса на рынке стала целенаправленная политика сразу нескольких ведомств и профильного министерства по повышению прозрачности операций на рынке. Так, к примеру, в середине 2018 года Минтранс принял план, по которому к 2020 году на трассах появится 387 пунктов автоматического взвешивания грузовиков.

"Причины недовольства просты. Все перевозки зерна в России испокон веку осуществляются с колоссальным перегрузом. Разрешенная масса автопоезда – 40 тонн. Грузоперевозчики же наращивают специально борта. При этом, если каждый прицеп вмещает по 20 тонн, то получается, что зерна в кузовах на 40 тонн, и сам тягач весит 20 тонн. Вот и считайте - перегруз тонн 20. Раньше штрафы им не выписывали, потому что бизнес "крышевали" региональные власти эти виды перевозок. Сейчас автоматический учет вводится. Прибору все равно, кто крышует этот транспорт. Штраф – 500 тысяч рублей. За один проезд пункта весового контроля. Ну, а вторая причина – низкие заработные платы водителей", - говорит Котов.

Он также отмечает, что разбираться с полицией и надзорными ведомствами руководство грузовых компаний заставляет самих водителей. Характерно, что если штраф за перегруз взимается непосредственно с юрлица, то вот прав может лишится сам водитель.

"Какой же ты профессионал, если ты с полицией не смог договориться", - объясняет он позицию работодателей дальнобойщиков.

Ключевую проблему он видит в том, что отрасль оказалась не готова работать "прозрачно".

"Если нормальное количество зерна грузить в автомобиль – потребуется более чем в два раза больше автомобилей. Да и водителей не найти уже на всех. Молодежь в водители не идет. Холодно, голодно, тряска, семьи не построить толком. Средний прожиточный возраст таких водителей 48 лет, поэтому они, кстати, не протестовали, против повышения пенсионного возраста", - говорит он.

Впрочем, по мнению координатора проектов ассоциации "Дальнобойщик" Валерия Войтко ситуация выглядит не так однозначно.

"Тут нет правых или виноватых, а точнее виноватыми можно назвать всех. И заказчиков и грузоперевозчиков, которые просто привыкли работать по серым схемам", - говорит он.