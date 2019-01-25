Китай осудил вмешательство США в дела Венесуэлы

МИД КНР вновь осудил вмешательство США во внутренние дела Венесуэлы. Вашингтон заявил о готовности отрезать правительство Николаса Мадуро от источников дохода, а средства от продажи венесуэльской нефти направлять самопровозглашённому президенту Хуану Гуайдо.

Представитель МИД КНР Хуа Чуньин напомнила, что Пекин исходит из принципа невмешательства во внутренние дела других стран. Китай призвал стороны искать политическое решение в рамках конституции и ещё раз высказался в поддержку усилий правительства Венесуэлы по поддержанию стабильности, защите суверенитета и независимости страны.