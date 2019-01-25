25 Января 2019
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Политика

Китай осудил вмешательство США в дела Венесуэлы

МИД КНР вновь осудил вмешательство США во внутренние дела Венесуэлы. Вашингтон заявил о готовности отрезать правительство Николаса Мадуро от источников дохода, а средства от продажи венесуэльской нефти направлять самопровозглашённому президенту Хуану Гуайдо.
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Представитель МИД КНР Хуа Чуньин напомнила, что Пекин исходит из принципа невмешательства во внутренние дела других стран. Китай призвал стороны искать политическое решение в рамках конституции и ещё раз высказался в поддержку усилий правительства Венесуэлы по поддержанию стабильности, защите суверенитета и независимости страны.

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Китай осудил вмешательство США в дела Венесуэлы

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Теги: Китай, США, Венесуэла



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