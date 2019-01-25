25 Января 2019
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Нижневартовск получит на дороги 3 миллиарда

В администрации Нижневартовска одобрили принятие инициативы по проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги Нижневартовской агломерации". Он обеспечит хорошее состояние дорог и сократит число аварийных участков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Благодаря участию в национальном проекте нижневартовская агломерация получит более 3 млрд руб. Под агломерацией понимается непосредственно город и городские дороги, а также региональные трассы Нижневартовск – Мегион и Нижневартовск – Излучинск.

"За время реализации проекта планируется привести в порядок 58,6 км дорожного полотна, 2,7 км – построить. Одно из условий выделения средств из федерального бюджета – использование договоров жизненного цикла: предприятие, выполнившее строительство или ремонт дороги, в дальнейшем не только несет гарантийные обязательства, но и обслуживает участок", - заявила заместитель директора городского департамента ЖКХ Ирина Воликовская.

Совещание мэрия Нижневартовска(2019)|Фото: n-vartovsk.ru

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Нижневартовск получит на дороги 3 миллиарда

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Теги: ремонт дорог, Ирина Воликовская, администрация Нижневартовска



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