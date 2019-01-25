"Меня жители и так встречают". Курганский депутат прокомментировала обвинения общественников в отказе от встреч с жителями округа

Депутат Курганской городской думы Татьяна Гришанина прокомментировала Накануне.RU обвинения руководства общественного движения "Наш Заозерный" в том, что народные избранники якобы не встречаются с жителями своего округа.

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Напомним, ранее общественник Дмитрий Хапов заявил, что 27 января в культурном центре "Современник" депутаты гордумы Кургана Татьяна Гришанина, Людмила Дорофеева, Наркис Галиаскаров и Владимир Лузин должны были принять участие в совете по вопросам ЖКХ и благоустройства при общественном движении "Наш Заозерный". На этой встрече должны были присутствовать десятки жителей Заозерного. Однако народные избранники отказались от встречи, прислав письменный ответ.

"Было отправлено письмо за подписью всех четырех депутатов на имя Дмитрия Хапова с объяснениями почему мы на эту встречу не придем. Мы также написали наши пожелания по дальнейшей организации подобных встреч - чтобы приглашали заранее, чтобы заранее тематику озвучивали. Ну я приду туда, вывалят вопросы, на которые просто я не готова ответить буду. И что? Кому от этого польза? Вопросы то надо хотя бы как-то заранее высылать. Нас предупредили о встрече 23 января, позавчера", - сообщила Накануне.RU Татьяна Гришанина.

В своем посте в группе "Вконтакте" Дмитрий Хапов отметил, что на проведении этой встречи настояли жители Заозерного. По их словам, за последние 4 года не было проведено ни одной встречи с жителями некоторыми парламентариями. Как сообщила Накануне.RU Гришанина, депутаты вовсе не отказываются от встреч с избирателями.

"У нас во всех открытых источниках наши все даты приема, на других встречах мы тоже бываем - не только в дни приема. То, что написано якобы мы за 4 года ни одной встречи не провели на округе - это ложь. Дмитрий Хапов - он беспринципный человек, это я не стесняясь говорю. Например, в начале августа прошлого года тем же Дмитрием Хаповым во дворе одного из домов в Заозерном было организовано собрание жителей, на котором я тоже была. Там жильцы протестовали против строительства здания во дворе дома - приглашались представители застройщика. У меня там брали комментарии, я интервью давала. На сходах домов я постоянно бываю. Что касается приемов, то мы их проводим не реже одного раза в месяц", - сообщила Гришанина.

"Я - единственный, по-моему, депутат, который живет на своем округе. Ко мне можно даже не ходить на прием - меня жители и так встречают, мы работаем вместе, на работе ко мне подходят. Как можно говорить о том, что мы с жителями не встречаемся? Не понимаю. У меня на округе две школы, мы с ними вместе работаем. Ну а если говорить напрямую, то Хапов просто пиарится", - добавила депутат в разговоре с Накануне.RU.

Дмитрий Хапов подробнее решил прокомментировать ситуацию. Он объяснил, почему общественники и жители настаивают именно на личной встрече с депутатами.

"Посудите сами, ответ на наш запрос будет идти 30 дней, после этого в большинстве случаев придется отправлять ответный запрос, это еще 1,5 месяца. К чему тратить такое количество времени и сил на это? Когда можно просто собраться всем, у кого есть вопросы и просьбы, и их озвучить, найти возможные решения? С чего депутаты взяли, что у нас была цель организовать "заранее спланированный негатив"? Мы выступили в роли обычных посредников между жителями и представительной властью. Всё. Каждому депутату всё равно есть что сказать, определённые положительные результаты, наверняка, есть у каждого. Почему бы их было не озвучить?", - сообщил Накануне.RU Дмитрий Хапов.

"Мы и надеялись, что они расскажут людям о своей работе. Потому что у людей реально есть запрос на такую информацию. Но если сами депутаты считают, что встреча прошла бы в негативе, а значит у жителей есть претензии к их работе, то, видимо, причина отказа в этом", - добавил общественник.

Хапов также сообщил, что ни он, ни члены общественного движения "Наш Заозерный" ни разу в публичном пространстве не озвучили никаких претензий к городским депутатам.

"С чего такая злость и даже ненависть в итоге к нам, активным жителям Заозёрного? Из-за того, что мы, не имея депутатских или иных спецполномочий, делаем в разы больше, чем они? Здесь я не виноват. Данная ситуация никак не отражается на отношение общественного движения к главе города Кургана, администрации города Кургана. Мы судим по реальным делам. Видим позитивные результаты работы руководителей Кургана в последние годы в Заозёрном и, конечно, готовы и дальше участвовать в этих процессах, взаимодействовать со специалистами", - отметил Хапов.

Общественник заявил Накануне.RU, что очень надеется на благоразумие депутатов.

"Я все равно продолжу приглашать их к диалогу, призываю не бояться своих избирателей, не прятаться за регламентами. Не буду опускаться до прямых обвинений каждого, перемывания косточек, перехода на личности. Мы готовы запланировать такую встречу на февраль, с возможностью самим депутатам выбрать удобное время для встречи", - сказал Дмитрий Хапов.