25 Января 2019
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Политика Центральный ФО Воронежская область

Воронежский губернатор почтил память погибших в боях за освобождение города Воронежа

В Воронеже сегодня отмечают 76-ую годовщину освобождения города от немецко-фашистских оккупантов,  передает корреспондент Накануне.RU.

На площади Победы прошла торжественная церемония возложения венков к могиле Неизвестного солдата. В ней приняли участие представители правительства Воронежской области, администрации города Воронежа, делегации ветеранских и общественных организаций, силовых и правоохранительных структур.

воложение цветов, памятник,великая отечественная, воронеж, труба(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Колонну официальных делегаций возглавил губернатор Александр Гусев,  сообщили Накануне.RU в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

гусев, владимир нетесов, возложение цветов(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

В ходе церемонии рота почетного караула у Вечного огня произвела оружейный залп. С первым залпом военный оркестр ВУНЦ ВВС «ВВА» исполнил Государственный Гимн Российской Федерации. Завершилась церемония прохождением торжественным маршем роты почетного караула.

возложение цветов, вечный огонь, гвоздики, молодежь(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Справка: Бои за Воронеж длились долгих 212 дней. С 7 июля 1942 года по 25 января 1943 года правобережная часть Воронежа была оккупирована немецко-фашистскими войсками, линия фронта разделяла город на две части. Левый берег остался в руках советских войск, фашисты также не смогли одолеть и северо-восточную часть Воронежа в районе СХИ. Упорные бои шли в парке культуры в Березовой роще. В августе 1942 года наши войска заняли стратегически важную позицию на Чижовском плацдарме и удерживали ее до полного освобождения Воронежа.

Осенью 1942 года началась битва на Волге и советские войска под Воронежем не раз переходили в наступление. Это помешало фашистам перебросить значительные силы из Воронежа к Волге и вынудило даже отправить некоторые части с волжского направления к Воронежу.

Решающая битва за Воронеж была проведена в рамках Воронежско-Касторненской наступательной операции.

В 11 часов утра 25 января 1943 года правобережная часть города была полностью очищена от оккупантов.

гвоздики, рука, цветы, память, великая отечественная(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

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Воронежский губернатор почтил память погибших в боях за освобождение города Воронежа

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Теги: воронеж, александр гусев, освобождение от немецко-фашистских захватчиков



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