Воронежский губернатор почтил память погибших в боях за освобождение города Воронежа

В Воронеже сегодня отмечают 76-ую годовщину освобождения города от немецко-фашистских оккупантов, передает корреспондент Накануне.RU.

На площади Победы прошла торжественная церемония возложения венков к могиле Неизвестного солдата. В ней приняли участие представители правительства Воронежской области, администрации города Воронежа, делегации ветеранских и общественных организаций, силовых и правоохранительных структур.

Колонну официальных делегаций возглавил губернатор Александр Гусев, сообщили Накануне.RU в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

В ходе церемонии рота почетного караула у Вечного огня произвела оружейный залп. С первым залпом военный оркестр ВУНЦ ВВС «ВВА» исполнил Государственный Гимн Российской Федерации. Завершилась церемония прохождением торжественным маршем роты почетного караула.

Справка: Бои за Воронеж длились долгих 212 дней. С 7 июля 1942 года по 25 января 1943 года правобережная часть Воронежа была оккупирована немецко-фашистскими войсками, линия фронта разделяла город на две части. Левый берег остался в руках советских войск, фашисты также не смогли одолеть и северо-восточную часть Воронежа в районе СХИ. Упорные бои шли в парке культуры в Березовой роще. В августе 1942 года наши войска заняли стратегически важную позицию на Чижовском плацдарме и удерживали ее до полного освобождения Воронежа.

Осенью 1942 года началась битва на Волге и советские войска под Воронежем не раз переходили в наступление. Это помешало фашистам перебросить значительные силы из Воронежа к Волге и вынудило даже отправить некоторые части с волжского направления к Воронежу.

Решающая битва за Воронеж была проведена в рамках Воронежско-Касторненской наступательной операции.

В 11 часов утра 25 января 1943 года правобережная часть города была полностью очищена от оккупантов.