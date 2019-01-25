Тюменцы обсуждают волевое решение губернатора Моора по "мусорным" тарифам

Накануне глава Тюменской области Александр Моор заявил об изменении принципа расчета платы за утилизацию мусора. Произошло это после встреч и консультаций со специалистами и активистами.

Первоначально предполагалось, что граждане с нового года должны оплачивать коммунальную услугу исходя из квадратных метров жилой площади. По новому решению Моора, платить надо будет по количеству проживающих в квартире или доме. Собственно, это и предлагали в Общественной палате города, такой вариант побеждал и в интернет-опросах.

Председатель постоянной комиссии по общественному самоуправлению Тюменской городской думы Степан Киричук считает, что губернатор принял мудрое решение, предварительно разобравшись в вопросе и посоветовавшись с населением через интернет-голосование.

Поддерживает решение глава региона и председатель Ассоциации экологов Тюменской области Максим Богопольский. "Наверное, это уникальный случай в российской практике, когда в регионе ввели одну систему оплаты, но, прислушавшись к мнению горожан, общественников, активистов, губернатор изменил ранее принятое решение", - отмечает участник рабочей группы при Общественной палате города, председатель Ассоциации экологов Тюменской области Максим Богопольский.

По его словам, за утилизацию мусора несут ответственность все жители, и нельзя допускать его дальнейшего накопления в окружающей среде.

Теперь принятое губернатором решение нужно надо детально проработать, в частности, по защите малоимущих граждан, поэтому эксперты, чиновники, экологи и общественники продолжат обсуждение реформы, в том числе и платы за вывоз мусора.

Напомним, 24 января губернатор Тюменской области Александр Моор опубликовал решение относительно поправок в "мусорную" реформу. Новый тариф по 5,04 рубля к квадратного метра жилья - будет отметен, а платить тюменцы станут по количеству проживающих: для жителей многоквартирных домов тариф составит 139,06 руб., для индивидуальных жилых - 119,24 руб. с человека в месяц. По словам главы региона, для дачных обществ сохраняется возможность платить по факту вывезенного мусора. При этом вопрос распределения затрат внутри обществ остается на усмотрение дачников. Юридические лица, у кого есть техническая возможность, также смогут платить по факту. Губернатор заявил, что для многодетных семей будут предусмотрены социальные меры.