В Нижневартовске 100 детей получат сертификат на отдых в частном лагере

В Нижневартовске Центр развития образования выделит 100 сертификатов на отдых детей в частном лагере, который откроется на базе одной из школ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Сертификат летнего отдыха – именной документ, который дают ребёнку в возрасте от 6 до 17 лет включительно, живущему в Нижневартовске. Город стал пилотной площадкой для реализации проекта, который поручила внедрить глава округа Наталья Комарова. Он пройдет на базе школы №34. В ней лагеря откроют частные компании, индивидуальные предприниматели, социально ориентированные некоммерческие организации.

Директор городского департамента образования Эдмонд Игошин заявил, что выдавать данные документы будет Центр развития образования. Всего их подготовят 100 штук, номинал каждого – 7 тыс. руб. Как только станет ясно, кто именно будет организовывать отдых, будет понятно, потребуется ли доплата со стороны родителей. Она нужна будет только в том случае, если сертификат не покроет цену путёвки.