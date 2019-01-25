25 Января 2019
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Происшествия Приволжский ФО

В Башкирии автора паблика подозревают в незаконной легализации доходов на 6 млн рублей

В Башкирии автора паблика, оказывающего содействие в организации интернет-бизнеса, подозревают в незаконной легализации более 6 млн руб., сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

Следствие отмечает, что 27-летний житель Белорецка с 2015 по 2017 гг. легализовал доходы, занимаясь незаконным предпринимательством, связанным с образованием взрослых и детей. По данным ведомства, он также привлек еще нескольких людей и распределил между ними обязанности, что следствие квалифицирует, как создание организованной группы.

По данным СМИ, речь идет об авторе паблика "Типичный миллионер".

 

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В Башкирии автора паблика подозревают в незаконной легализации доходов на 6 млн рублей

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Теги: СКР, Башкирия, паблик, легализация доходов



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