В Башкирии автора паблика подозревают в незаконной легализации доходов на 6 млн рублей

В Башкирии автора паблика, оказывающего содействие в организации интернет-бизнеса, подозревают в незаконной легализации более 6 млн руб., сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

Следствие отмечает, что 27-летний житель Белорецка с 2015 по 2017 гг. легализовал доходы, занимаясь незаконным предпринимательством, связанным с образованием взрослых и детей. По данным ведомства, он также привлек еще нескольких людей и распределил между ними обязанности, что следствие квалифицирует, как создание организованной группы.

По данным СМИ, речь идет об авторе паблика "Типичный миллионер".