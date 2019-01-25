25 Января 2019
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Общество В России

Что дорожает сильнее: курица или яйцо? Цены на мясо птицы взлетели на 22% за год

За год потребительские цены на мясо курицы увеличились на 22,4%. Данные приводит Росстат, передает корреспондент Накануне.RU.
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В январе цены производителей на курятину увеличились на 21,8%, потребительские цены увеличились приблизительно на ту же величину. С начала года мясо птицы для покупателей подорожало на 0,8% на фоне снижения цен производителями на 0,2%.

Как сообщало Накануне.RU, яйца оказались в лидерах по росту цен в 2018 г. - они подорожали на 25,9%. Покупатели стали жаловаться на новую фасовку яиц - по десять штук, причем,"девяток" продается по цене десятка.

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Что дорожает сильнее: курица или яйцо? Цены на мясо птицы взлетели на 22% за год

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Теги: мясо, цены на курицу, Росстат



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