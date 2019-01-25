25 Января 2019
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Оказавшийся в центре скандала маршрут 024 в Екатеринбурге с понедельника заменят на два других. Пересадок не избежать

Администрация Екатеринбурга опубликовала информацию о маршрутах, которые должны будут с понедельника заменить маршрут 024. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, они постарались учесть все поступившие им пожелания и предложения, чтобы обеспечить горожанам транспортное обслуживание на всем пути следования отмененного 024 автобуса.

С понедельника, 28 января, ЕМУП "Гортранс" запустит по "южному плечу" следования маршрута 024 муниципальный автобус 57А, который раньше ходил до микрорайона Елизавет. Этот автобус теперь будет доходить до улицы Новосибирской 2-ой, изменив свой конечный пункт. Как говорят в мэрии, это обеспечит связь от улицы Новосибирской 2-ой до улицы Селькоровская, где находится поликлиника и полностью повторит маршрут 024 автобуса на участке от Вторчермета до площади 1905 года.

Также изменения будут и в маршруте 012, который должен заменить северную часть маршрута 024. Так, 012 автобус будет следовать до улицы Черепанова (перекрестка с Бебеля) по маршруту "Академический – Заречный". Таким образом, Сортировку свяжут с центром города - площадью 1905 года по улицам Челюскинцев и Бориса Ельцина.

Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что полностью 024 маршрут не повторяет ни один автобус, а мэрия только разделила этот маршрут на 2 части.

Напомним, что 024 автобус двигался раньше от Хладокомбината №3 до Новосибирской 2-ой. Теперь от остановки "Хладокомбинат №3" можно уехать только до центра города и пересесть на другой автобус до "Новосибирской-2".

"Мы просили Хладокомбинат №3. Нам зачем Заречный? Мы дальше живем. Может 13 автобусом усилят", - прокомментировал ситуацию Накануне.RU один из жителей Сортировки Александр.

Жительница Вторчермета Надежда тоже высказалась по поводу новых изменений.

"Но это еще надо проверить, с каким интервалом они будут ходить, потому что болтают и обещают много, но до сих пор вопрос не решен. Верится с трудом", - рассказала Накануне.RU Надежда.

Отметим, что сегодня в мэрии на совещании обсуждались варианты решения проблем жителей Сортировки и Вторчермета, которые протестовали против отмены 024 маршрута. По итогу совещания мэр города Александр Высокинский заявил, что с 28 января у горожан появятся два муниципальных автобуса, полностью дублирующих 024 маршрут.

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Оказавшийся в центре скандала маршрут 024 в Екатеринбурге с понедельника заменят на два других. Пересадок не избежать

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Теги: мэрия, дублирующие маршруты, 024 автобус, 57а, Сортировка, Вторчермет



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