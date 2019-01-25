25 Января 2019
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Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР

Мира в Донбассе не ждите, - Порошенко

Украинский президент Петр Порошенко считает, что мир в Донбассе скоро не наступит и ждать этого не стоит. Об этом сообщает его пресс-служба со ссылкой на интервью телеканалу "Украина".
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"Я бы хотел твердо заявить, что те горе-политики, которые говорят, что мир вот-вот за углом, что они только придут и так сделают и принесут мир, я хочу подчеркнуть - за углом там агрессор, а не мир", - сказал он.

Теперь он будто бы мобилизует силы, чтобы президент России Владимир Путин "был за столом переговоров" и принял его условия.

Собирается ли он искать пути решения конфликта в Донбассе, ясно из слов олигарха о том, что в регион нужно ввести войска под эгидой ООН. По его словам, мир может быть принесен только "на условиях национальных интересов Украины". Фактически Порошенко дал понять, что он намерен продолжать военный конфликт.

Напомним, в августе прошлого года Порошенко извинился за невыполненное обещание в 2014 году быстро закончить войну разгромом Донбасса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков недавно заявил, что если на Украине у власти будет "партия войны", то шансов на мирное решение нет.

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Мира в Донбассе не ждите, - Порошенко

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Теги: Украина, Петр Порошенко, Донбасс



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