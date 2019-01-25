Без неожиданностей: Виктор Шептий остался руководить свердловскими "единороссами"

Секретарём Свердловского регионального отделения "Единой России" (СРО "ЕР") в ходе тайного голосования на внеочередной конференции избран Виктор Шептий, передаёт корреспондент Накануне.RU.

За него проголосовал 211 делегатов конференции, за "альтернативную" кандидатуру спикера думы Ревды Андрея Мокрецова - 31 человек. Таким образом Шептий продолжит руководить свердловскими "единороссами" ещё пять лет.

Новый-старый секретарь СРО "ЕР" поблагодарил коллег, сказав, что для него большая честь получить такое доверие однопартийцев.

"Обязуюсь работать не хуже, а лучше на этом посту", - заявил Шептий.

Кроме того, на конференции утверждён обновлённый состав политсовета регионального отделения партии. Как уже сообщало Накануне.RU, политсовет практически не изменился, в него, как и прежде, вошли губернатор Евгений Куйвашев, его первый заместитель Алексей Орлов, член Совета Федерации РФ Аркадий Чернецкий, председатель регионального парламента Людмила Бабушкина, спикер думы Екатеринбурга Игорь Володин. Ожидаемым стало включение в партийную структуру вице-губернатора Свердловской области, курирующего внутреннюю политику региона, Сергея Бидонько.