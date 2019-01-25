Задержан экс-советник предвыборного штаба Трампа
Бывший советник президента США Дональда Трампа Роджер Стоун задержан по "российскому делу" в американском штате Флорида.
"Газета.ру" сообщает, что ему предъявлены обвинения по семи эпизодам, в том числе, в лжесвидетельстве, давлении на свидетелей и препятствовании правосудию.
Американские спецслужбы вели расследование против троих советников Дональда Трампа. Они изучают их возможные связи с российскими чиновниками.
Фигурантами расследования, кроме Стоуна, являются бывший руководитель избирательной кампании Трампа Пол Манафорт и политический советник Картер Пейдж.
В августе Пол Манафорт был признан виновным в укрывательстве от налогов и финансовом мошенничестве.