Задержан экс-советник предвыборного штаба Трампа

Бывший советник президента США Дональда Трампа Роджер Стоун задержан по "российскому делу" в американском штате Флорида.

"Газета.ру" сообщает, что ему предъявлены обвинения по семи эпизодам, в том числе, в лжесвидетельстве, давлении на свидетелей и препятствовании правосудию.

Американские спецслужбы вели расследование против троих советников Дональда Трампа. Они изучают их возможные связи с российскими чиновниками.

Фигурантами расследования, кроме Стоуна, являются бывший руководитель избирательной кампании Трампа Пол Манафорт и политический советник Картер Пейдж.

В августе Пол Манафорт был признан виновным в укрывательстве от налогов и финансовом мошенничестве.