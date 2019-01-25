Тёзка югорчанина, которого обвиняют в угоне самолёта "Аэрофлота", собирается судиться с журналистами, перепутавшими его с преступником

Переехавший в Тайланд из Югры россиянин, тезка обвиняемого в угоне самолёта "Аэрофлота", рассказал, что после того, как новость о происшествии разлетелась по стране, ему стали поступать угрозы. Он решил подать в суд на тех журналистов, кто ошибочно указал его виновником случившегося, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Мужчина рассказал в соцсетях, что ему поступила "пара сотен проклятий и угроз" в личных сообщениях в соцсетях. Кроме того, пришло "примерно столько же неотвеченных звонков во всех мессенджерах, несколько попыток содрать с меня, умирающего от пуль, немного денег на телефон и иные неотложные нужды".

Ситуация подтолкнула его к тому, чтобы судиться с теми журналистами, кто ошибочно назвал его террористом и захватчиком самолёта, заявил мужчина РИА Новостям. В соцсетях он объяснил решение тем, что "вся эта история прекрасно иллюстрирует профессиональный уровень журналистов".

"Если даже представители таких федеральных каналов, как ВГТРК, не утруждают себя проверкой информации, выпускаемой в эфир, то что уж говорить про остальных", - подытожил он.

Напомним, самолёт "Аэрофлота" вылетел из Сургута в Москву во второй половине дня 22 января. После взлёта один из пассажиров попытался прорваться в кабину пилотов и потребовал изменить пункт назначения на Афганистан. Командир решил развернуть самолёт и посадил лайнер в Ханты-Мансийске, где буйного пассажира уже встречали силовики и спецслужбы. Пассажиры позже улетели в столицу другим бортом.