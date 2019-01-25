Пермские компании презентовали инновационные разработки зампреду Правительства РФ

25 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Населению готовят новое пенсионное одурачивание

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Приволжский ФО Пермский край

Пермские компании презентовали инновационные разработки зампреду Правительства РФ

Пермские ИТ-компании презентовали инновационные проекты в области цифровизации "Фонд лучших региональных практик" заместителю председателя Правительства РФ Максиму Акимову, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Пермского края.

Участниками выставки инноваций стали 13 компаний: "ЭР-Телеком Холдинг", "ITPS", Promobot, "ЮНИКОРН", "Портал", "Пармалогика", "Pro IT", Филиал "ЛУКОЙЛ - Инжиниринг", "Инкаб", "СВАН", "ИНСАЙТ Электроникс", "Форсайт", "Технологии безопасности дорожного движения".

Они представили проекты инновационных решений в сфере здравоохранения, образования, общественной безопасности, охраны окружающей среды, охраны условий труда, оптимизации производства, управления финансово-хозяйственной деятельностью. Наработки пермских компаний могут быть тиражированы и успешно реализованы в других субъектах РФ. Все проекты главным образом работают на улучшение качества жизни, организацию сбора, хранения и обработки данных для нужд населения.

В частности представители "ЭР-Телеком Холдинг" представили видеоаналитику для учреждений образования и здравоохранения, а также рассказали о цифровых решениях для умного города: сбор и обработку информации с приборов учета в ресурсоснабжающих организациях и ЖКХ, умное городское освещение, мониторинг удаленных объектов транспортной инфраструктуры, управление вывозом бытовых отходов и экомониторинг.

выставка инновационных проектов(2019)|Фото: Правительство Пермского края

Компания "ITPS" представила интеграционную платформу Avist, которая позволяет консолидировать, обрабатывать, анализировать и визуализировать данные инженерных и производственных систем и формирует единую среду производственного планирования.

Также предприятие презентовало смарт-браслеты, которые позволяют эффективно управлять процессами охраны труда и промышленной безопасности. Устройства контролируют ключевые показатели физического состояния сотрудников (пульс, уровень жидкости в организме, уровень стресса, энергетический баланс), местонахождение сотрудников, выполняемые работы, наличие требуемой квалификации и допусков.

выставка инновационных проектов(2019)|Фото: Правительство Пермского края

Также на выставке был представлен портал "Управляем вместе", начавший работу в феврале прошлого года. На портале раскрывается информация о строительстве, реконструкции и благоустройстве объектов инфраструктуры. Каждый житель края может оценить работу краевых властей, отдать свой голос по важным проектам.

Добавим, что в разработке интерактивной платформы по взаимодействию с жителями региона приняла участие консалтинговая компания ОТР.

выставка инновационных проектов(2019)|Фото: Правительство Пермского края

Портал "Управляем вместе" занял первое место на VI Всероссийском конкурсе региональной информатизации "ПРОФ-IT.2018". Проект признан лучшим в номинации "Интерактивное взаимодействие с гражданами – Общественные проекты".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Пермские компании презентовали инновационные разработки зампреду Правительства РФ

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: инновации, выставка, максим акимов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 50

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети