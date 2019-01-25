Пермские компании презентовали инновационные разработки зампреду Правительства РФ

Пермские ИТ-компании презентовали инновационные проекты в области цифровизации "Фонд лучших региональных практик" заместителю председателя Правительства РФ Максиму Акимову, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Пермского края.

Участниками выставки инноваций стали 13 компаний: "ЭР-Телеком Холдинг", "ITPS", Promobot, "ЮНИКОРН", "Портал", "Пармалогика", "Pro IT", Филиал "ЛУКОЙЛ - Инжиниринг", "Инкаб", "СВАН", "ИНСАЙТ Электроникс", "Форсайт", "Технологии безопасности дорожного движения".

Они представили проекты инновационных решений в сфере здравоохранения, образования, общественной безопасности, охраны окружающей среды, охраны условий труда, оптимизации производства, управления финансово-хозяйственной деятельностью. Наработки пермских компаний могут быть тиражированы и успешно реализованы в других субъектах РФ. Все проекты главным образом работают на улучшение качества жизни, организацию сбора, хранения и обработки данных для нужд населения.

В частности представители "ЭР-Телеком Холдинг" представили видеоаналитику для учреждений образования и здравоохранения, а также рассказали о цифровых решениях для умного города: сбор и обработку информации с приборов учета в ресурсоснабжающих организациях и ЖКХ, умное городское освещение, мониторинг удаленных объектов транспортной инфраструктуры, управление вывозом бытовых отходов и экомониторинг.

Компания "ITPS" представила интеграционную платформу Avist, которая позволяет консолидировать, обрабатывать, анализировать и визуализировать данные инженерных и производственных систем и формирует единую среду производственного планирования.

Также предприятие презентовало смарт-браслеты, которые позволяют эффективно управлять процессами охраны труда и промышленной безопасности. Устройства контролируют ключевые показатели физического состояния сотрудников (пульс, уровень жидкости в организме, уровень стресса, энергетический баланс), местонахождение сотрудников, выполняемые работы, наличие требуемой квалификации и допусков.

Также на выставке был представлен портал "Управляем вместе", начавший работу в феврале прошлого года. На портале раскрывается информация о строительстве, реконструкции и благоустройстве объектов инфраструктуры. Каждый житель края может оценить работу краевых властей, отдать свой голос по важным проектам.

Добавим, что в разработке интерактивной платформы по взаимодействию с жителями региона приняла участие консалтинговая компания ОТР.

Портал "Управляем вместе" занял первое место на VI Всероссийском конкурсе региональной информатизации "ПРОФ-IT.2018". Проект признан лучшим в номинации "Интерактивное взаимодействие с гражданами – Общественные проекты".