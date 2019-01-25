25 Января 2019
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Происшествия В России

В Москве эвакуирован "Ельцин-центр" - возможно, его хотели взорвать

В Москве проведена эвакуация из "Ельцин-центра". Как передаёт Mash, причиной этого стал принесённый туда подарок, подозрительно напоминающий взрывчатку. По данным Telegram-канала, на улицу выведены 25 человек.
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По данным того же источника, подарок-взрывчатка был подписан стихами Омара Хайяма. Аккуратную коробку 40 на 60 (и весом в четыре кг) доставили на имя директора московского фонда. Настоящая ли это взрывчатка или нет — саперы пока не выяснили.

Добавим, что канал Говорит Москва сообщает, что в учреждении историю с подозрительным подарком не подтверждают.

Напомним, создание "Ельцин-центра" в усадьбе Бобринских-Долгоруких вызвала определённое раздражение в обществе, в частности кинорежиссёр Никита Михалков назвал это "ужасным цинизмом".

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В Москве эвакуирован "Ельцин-центр" - возможно, его хотели взорвать

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Теги: Москва, Ельцин-центр, эвакуация



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