В Москве эвакуирован "Ельцин-центр" - возможно, его хотели взорвать

В Москве проведена эвакуация из "Ельцин-центра". Как передаёт Mash, причиной этого стал принесённый туда подарок, подозрительно напоминающий взрывчатку. По данным Telegram-канала, на улицу выведены 25 человек.

По данным того же источника, подарок-взрывчатка был подписан стихами Омара Хайяма. Аккуратную коробку 40 на 60 (и весом в четыре кг) доставили на имя директора московского фонда. Настоящая ли это взрывчатка или нет — саперы пока не выяснили.

Добавим, что канал Говорит Москва сообщает, что в учреждении историю с подозрительным подарком не подтверждают.

Напомним, создание "Ельцин-центра" в усадьбе Бобринских-Долгоруких вызвала определённое раздражение в обществе, в частности кинорежиссёр Никита Михалков назвал это "ужасным цинизмом".