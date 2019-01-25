25 Января 2019
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Происшествия Курганская область

Убивший пенсионера гвоздодером зауралец отправится в тюрьму на 16 лет

В Кургане осудили 26-летнего жителя Катайского района, который убил и ограбил пенсионера.

Как ранее сообщало Накануне.RU, разбойное нападение было совершено в январе прошлого года.

Ранее судимый гражданин залез в дом 78-летнего старика, выбив дверь гвоздодером. Находясь внутри, он потребовал у хозяина всю имеющуюся в доме наличность. Получив деньги, разбойник несколько раз ударил мужчину по голове - от полученных травм старик умер на месте.

С места преступления злоумышленник унес 30 тыс. рублей - вызвав такси, он уехал в Катайск. Тело старика нашла на следующий день соседка.

Суд назначил мужчине 16 лет в колонии строгого режима.

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Убивший пенсионера гвоздодером зауралец отправится в тюрьму на 16 лет

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Теги: Катайск, гвоздодер, убийство, обвинение, уголовное дело



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