Убивший пенсионера гвоздодером зауралец отправится в тюрьму на 16 лет

В Кургане осудили 26-летнего жителя Катайского района, который убил и ограбил пенсионера.

Как ранее сообщало Накануне.RU, разбойное нападение было совершено в январе прошлого года.

Ранее судимый гражданин залез в дом 78-летнего старика, выбив дверь гвоздодером. Находясь внутри, он потребовал у хозяина всю имеющуюся в доме наличность. Получив деньги, разбойник несколько раз ударил мужчину по голове - от полученных травм старик умер на месте.

С места преступления злоумышленник унес 30 тыс. рублей - вызвав такси, он уехал в Катайск. Тело старика нашла на следующий день соседка.

Суд назначил мужчине 16 лет в колонии строгого режима.