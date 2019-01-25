Украинская прокуратура объявила подозрение Жириновскому

Генпрокуратура Украины составила сообщение о подозрении депутату Госдумы Владимиру Жириновскому в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура раскопала, что 20 февраля 2014 года в прямом эфире одного из телеканалов и 23 февраля того же года на митинге он призвал присоединить Крым и нынешние юго-восточные области Украины к России. Также он проголосовал за принятие федеральных законов о включении в состав России Крыма и Севастополя, а затем "публично подстрекал жителей полуострова к изменению границ Украины".

17 марта 2014 года он письменно обратился в посольство Польши в Москве с призывом организовать и провести в западных областях Украины референдумы о вхождении в состав Польши. В Киеве считают все это "преступной деятельностью", попадающей под статью, по которой его можно осудить на срок до 12 лет лишения свободы.

Это не первое подозрение Жириновского на Украине. Летом прошлого года украинская прокуратура уже составлял сообщение о подозрении в "финансировании терроризма", называя так материальную помощь для ДНР и ЛНР в 2014 году. А в сентябре СБУ вызвала Жириновского на допрос по тому же поводу. В октябре прокуратура направила в Шевченковский райсуд Киева обвинительный акт в отношении Жириновского и еще двух депутатов Госдумы Михаила Дегтярева и Алексея Диденко.