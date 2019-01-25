Возле автовокзала в Екатеринбурге столкнулись автобусы: есть пострадавшие

В районе Южного автовокзала в Екатеринбурге столкнулись два автобуса. В результате ДТП есть пострадавшие.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, сегодня около 16 часов на улице Щорса недалеко от пересечения с улицей Серова автобус, следовавший по маршруту 047, столкнулся с автобусом, ехавшим по маршруту 054. Пятеро пассажиров обратились за медицинской помощью с различными травмами, самая серьезная из которых - перелом костей носа.

Проверка показала, что маршрут №047 обслуживает ООО "Форт транс", а маршрут №054 - ООО "Параллель". Сейчас прокуратура выясняет все обстоятельства произошедшего.

В ведомстве намерены дать оценку соблюдения законодательства при перевозке пассажиров транспортом, с участием которого произошла авария. Также особое внимание будет обращено на соблюдение нормативов труда и отдыха водителя пассажирского автобуса.