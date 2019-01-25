В здании ЮВЖД в Воронеже прошли обыски: топ-менеджера заподозрили в махинациях

25 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Населению готовят новое пенсионное одурачивание

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Центральный ФО В России Воронежская область

В здании ЮВЖД в Воронеже прошли обыски: топ-менеджера заподозрили в махинациях

Возбуждено уголовное дело в отношении начальника Юго-Восточной дирекции тяги - структурного подразделения Дирекции тяги - филиала ОАО РЖД Андрея Чистякова.

Как сообщили Накануне.RU в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, он подозревается в злоупотреблении полномочиями.

Сотрудники транспортной полиции и ФСБ проводят обыски в здании ЮВЖД в Воронеже.

По данным следствия, Чистяков подписал документ с ООО "МонтажСтройРесурс" о приемке работ, которые в реальности выполнены не были.

Компания должна была помочь при подготовке к Дню железнодорожника. Сумма ущерба - более 200 тыс. рублей.

В 2016 году был арестован начальник Забайкальской железной дороги Валерий Фомин по подозрению в коммерческом подкупе. Ранее он занимал пост замглавы Свердловской железной дороги.

В помещении управления Забайкальской железной дороги прошли обыски.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В здании ЮВЖД в Воронеже прошли обыски: топ-менеджера заподозрили в махинациях

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ЮВЖД, обыски, Андрей Чистяков



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 50

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети