В здании ЮВЖД в Воронеже прошли обыски: топ-менеджера заподозрили в махинациях

Возбуждено уголовное дело в отношении начальника Юго-Восточной дирекции тяги - структурного подразделения Дирекции тяги - филиала ОАО РЖД Андрея Чистякова.

Как сообщили Накануне.RU в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, он подозревается в злоупотреблении полномочиями.

Сотрудники транспортной полиции и ФСБ проводят обыски в здании ЮВЖД в Воронеже.

По данным следствия, Чистяков подписал документ с ООО "МонтажСтройРесурс" о приемке работ, которые в реальности выполнены не были.

Компания должна была помочь при подготовке к Дню железнодорожника. Сумма ущерба - более 200 тыс. рублей.

В 2016 году был арестован начальник Забайкальской железной дороги Валерий Фомин по подозрению в коммерческом подкупе. Ранее он занимал пост замглавы Свердловской железной дороги.

В помещении управления Забайкальской железной дороги прошли обыски.