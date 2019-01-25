Свердловское отделение "Единой России" обезглавлено

В Екатеринбурге в эти минуты проходит внеочередная конференция Свердловского регионального отделения "Единой России" (СРО "ЕР"), на которой местное партийное руководство подвергнут "перезагрузке" в соответствии с решением общероссийского XVIII съезда "ЕР", состоявшегося в декабре прошлого года, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Первый шаг уже сделан – делегаты конференции приняли досрочную отставку секретаря СРО "ЕР" Виктора Шептия (в феврале исполнится 10 лет с момента его избрания лидером свердловских "единороссов"), в дальнейшем на конференции своих постов добровольно лишатся члены регионального политсовета и его президиума. После этой процедуры - сегодня же - предстоит избрание всех руководящих органов свердловского отделения партии.

Такая "перезагрузка" началась после внесения изменений в устав "ЕР", принятых на XVIII съезде. Они предусматривают перераспределение полномочий между региональными президиумами политсоветов и политсоветами. Первые наделяются более широким кругом задач для их оперативного решения, а вторые (расширенный состав) призваны заниматься судьбоносными вопросами.

До недавнего времени такие функции политсоветов и их президиумов дублировались. В результате для принятия даже незначительных (с точки зрения внутрипартийных дел) решений приходилось организовывать масштабные заседания, приглашая на них многие десятки людей (например, в политсовет СРО "ЕР" входит 90 человек, а президиум состоит лишь из 20 членов).

Новая конструкция управленческой структуры облегчит жизнь "единороссам", которые станут реже встречаться на своих "больших" заседаниях.

В настоящее время идёт подготовка к тайному голосованию для определения нового секретаря СРО "ЕР". В списке кандидатов – всё тот же Виктор Шептий, рекомендованный региональным политсоветом партии, а также "альтернативная" Шептию фигура - председатель думы городского округа Ревда Андрей Мокрецов.

Ожидается, что состав политсовета СРО "ЕР" обновится на 5%. В частности, в него войдёт вице-губернатор Свердловской области, курирующий внутреннюю политику региона, Сергей Бидонько. Сохранят свои партийные посты губернатор Евгений Куйвашев, его первый заместитель Алексей Орлов, член Совета Федерации РФ Аркадий Чернецкий, председатель регионального парламента Людмила Бабушкина, спикер думы Екатеринбурга Игорь Володин.