В Тюмени объявлен карантин по бешенству

В Тюмени на территории коттеджного поселка "Тополь" объявлен карантин по бешенству, передает корреспондент Накануне.RU.

Распоряжение подписано губернатором Тюменской области Александром Моором и опубликовано на портале правовой информации. Ограничительные мероприятия вводятся до 25 марта.

В этот период в поселке "Тополь" запрещена торговля животными, а также вывоз собак и кошек за пределы территории и отлов диких животных. Управление ветеринарии должно разработать и утвердить план по ликвидации очага бешенства. Контроль за ситуацией возложен на заместителя губернатора Владимира Чейметова.

Напомним, в декабре карантин по бешенству был объявлен в Ишиме.