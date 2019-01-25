В Тюмени объявлен карантин по бешенству
В Тюмени на территории коттеджного поселка "Тополь" объявлен карантин по бешенству, передает корреспондент Накануне.RU.
Распоряжение подписано губернатором Тюменской области Александром Моором и опубликовано на портале правовой информации. Ограничительные мероприятия вводятся до 25 марта.
В этот период в поселке "Тополь" запрещена торговля животными, а также вывоз собак и кошек за пределы территории и отлов диких животных. Управление ветеринарии должно разработать и утвердить план по ликвидации очага бешенства. Контроль за ситуацией возложен на заместителя губернатора Владимира Чейметова.
Напомним, в декабре карантин по бешенству был объявлен в Ишиме.